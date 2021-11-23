Привокзальный округ частично останется без холодной воды

Это связано с ремонтно-восстановительными работами.

В среду, 24 ноября, с 9.30 будет прекращена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Фрунзе, д. 17, 19,

ул. Халтурина, д. 8, 5, 10, 9, 13, 15, 17,

ул. Демонстрации, д. 7, 9, 11.

Как уточняет «Тулагорводоканал», это связано с ремонтно-восстановительными работами. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.