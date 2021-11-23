Какие изменения в сфере недвижимости вступят в силу в 2022 году

Фото: mizo.tularegion.ru

1. Впервые, во всех субъектах России одновременно пройдет массовая государственная кадастровая оценка всех земельных участков.

Ранее кадастровая оценка проходила один раз в четыре года, но было решено, что в 2022 году проведут ее одновременно во всей стране.

2. Физическим лицам не нужно будет сдавать декларации 3-НДФЛ при продаже недорогой недвижимости.

Сегодня при продаже дома, земельного участка, квартиры или другой недвижимости, которая была в собственности меньше минимального срока владения (3 года), продавец обязан задекларировать полученный доход и сдать декларацию по форме 3-НДФЛ.

С нового года можно не отражать доходы от продажи имущества, которая была в собственности меньше данного срока владения, если доходы от продажи полностью покрываются имущественным вычетом в:

1 млн рублей — при продаже жилых домов, квартир, комнат, садовых домов, земельных участков (долей в перечисленной недвижимости)

250 тысяч рублей — при продаже иных объектов недвижимости (например, гаража).

Если вычет полностью покрыл полученный доход от продажи недвижимости, то и обязанности по уплате НДФЛ нет. При этом при определении доходов от продажи недвижимости, которая была в собственности меньше минимального срока владения, нужно обращать внимание на кадастровую стоимость продаваемого объекта. Если продается объект недвижимости, приобретенный после 01.01.2016 года, и сумма дохода от его продажи меньше, чем его кадастровая стоимость, умноженная на понижающий коэффициент 0,7, то доход от продажи принимается равным умноженной на коэффициент 0,7 кадастровой стоимости недвижимости.

3. Будет расширен перечень основных сведений, включаемых в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

С 01.01.2022 года начнут вносить полную информацию о каждом кадастровом инженере, осуществляющим государственный кадастровый учет объекта недвижимости (уникальный номер в реестре саморегулируемой организации и ее наименование, СНИЛС, номера и даты заключения договоров на выполнение работ, дату их завершения). Заказав выписку из ЕГРН, вы увидите кто проводил кадастровые работы.

А с 01.02.2022, в соответствии с Федеральным законом от 26.05.2021 № 148-ФЗ, будут вносить сведения об аварийности многоквартирных домов. Если дом или квартира признается аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, а также непригодным для проживания, это должно обязательно отражаться в сведениях ЕГРН.

4. Земельные участки в статусе «временный» снимут с государственного кадастрового учета с 01.03.2022.

Временный характер сведений ЕГРН об образованных объектах недвижимости, предусмотренный статьей 24 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (в редакции, действовавшей до 01.01.2017), сохраняется до момента государственной регистрации права или аренды на такой земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, но не позднее 01.03.2022 года. По истечении данного срока сведения об участках, которые носят временный характер, будут исключены из ЕГРН, в соответствии с предусмотренным порядком ведения ЕГРН.

5. Размеры машино-мест изменятся.

Вступает в силу норма о снятии ограничения по размеру машино-места: отменяется максимально допустимый размер машино-места и определяется минимально допустимый размер — 5,3 на 2,5 метра.

6. Будет разрешено строительство жилья на сельскохозяйственных землях.

С 01.03.2022 разрешат строить индивидуальные жилые дома на землях сельскохозяйственного назначения, если это необходимо для нужд крестьянского (фермерского) хозяйства. Построить можно будет один дом размером не более 500 кв.м., соблюдая при этом площадь застройки — не более 0,25% территории. Регистрация будет проходить по правилам «дачной амнистии» до 01.03.2026 года. При этом региональные власти будут наделены правом определять территории, где строительство жилых домов запрещено.

7. Изменятся правила пользования жилыми помещениями.

Новые правила начнут действовать с 01.03.2022, утверждены они приказом Минстроя РФ от 14.05.2021 № 292/пр «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями».

Для лиц, которые пользуются государственными квартирами по договорам социального найма, вводится обязанность о немедленном сообщении о неисправностях жилого помещения или сантехники и другого оборудования в нем.