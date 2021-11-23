Какие изменения в сфере недвижимости вступят в силу в 2022 году
Рассказывают специалисты министерства имущественных и земельных отношений Тульской области.
1. Впервые, во всех субъектах России одновременно пройдет массовая государственная кадастровая оценка всех земельных участков.
Ранее кадастровая оценка проходила один раз в четыре года, но было решено, что в 2022 году проведут ее одновременно во всей стране.
2. Физическим лицам не нужно будет сдавать декларации 3-НДФЛ при продаже недорогой недвижимости.
Сегодня при продаже дома, земельного участка, квартиры или другой недвижимости, которая была в собственности меньше минимального срока владения (3 года), продавец обязан задекларировать полученный доход и сдать декларацию по форме 3-НДФЛ.
С нового года можно не отражать доходы от продажи имущества, которая была в собственности меньше данного срока владения, если доходы от продажи полностью покрываются имущественным вычетом в:
- 1 млн рублей — при продаже жилых домов, квартир, комнат, садовых домов, земельных участков (долей в перечисленной недвижимости)
- 250 тысяч рублей — при продаже иных объектов недвижимости (например, гаража).
Если вычет полностью покрыл полученный доход от продажи недвижимости, то и обязанности по уплате НДФЛ нет. При этом при определении доходов от продажи недвижимости, которая была в собственности меньше минимального срока владения, нужно обращать внимание на кадастровую стоимость продаваемого объекта. Если продается объект недвижимости, приобретенный после
3. Будет расширен перечень основных сведений, включаемых в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
А с 01.02.2022, в соответствии с Федеральным законом
4. Земельные участки в статусе «временный» снимут с государственного кадастрового учета с 01.03.2022.
Временный характер сведений ЕГРН об образованных объектах недвижимости, предусмотренный статьей 24 Федерального закона
5. Размеры машино-мест изменятся.
Вступает в силу норма о снятии ограничения по размеру машино-места: отменяется максимально допустимый размер машино-места и определяется минимально допустимый размер — 5,3 на 2,5 метра.
6. Будет разрешено строительство жилья на сельскохозяйственных землях.
7. Изменятся правила пользования жилыми помещениями.
Новые правила начнут действовать с 01.03.2022, утверждены они приказом Минстроя РФ
Для лиц, которые пользуются государственными квартирами по договорам социального найма, вводится обязанность о немедленном сообщении о неисправностях жилого помещения или сантехники и другого оборудования в нем.