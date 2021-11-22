Тулячка пожаловалась на загрязнение Щегловского ручья

Фото Дарьи Агафоновой.

Тулячка в соцсетях рассказала о загрязнении Щегловского ручья. По ее словам, ситуация с каждым годом только ухудшается.

- У моста, под мостом и вдоль ручья огромное скопление пластика, стекла, полиэтилена, шины, предметы мебели… И запах метана. Среди всего этого обитают птицы, на глаз не менее 50-ти особей уток.

Каждый год ситуация ухудшается, страдает экология, животный мир.

Если не принять меры, то вскоре не станет ни ручья, ни птиц. И разлагающиеся отходы начнут представлять опасность для окружающей среды, — написала Дарья в тульской группе ВКонтакте.

Myslo обратился за комментарием в минэкологии региона и администрацию Тулы.