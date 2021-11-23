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В ситуации с ковидом в Тульской области разглядели «умеренный позитив»

В ситуации с ковидом в Тульской области разглядели «умеренный позитив»

Об эпидобстановке глава регионального Роспотребнадзора Александр Ломовцев доложил на оперативном совещании у губернатора.

По словам губернатора, принятые оперштабом меры дают результат — обстановка с ковидом стабилизируется в регионе.
 
Главный санитарный врач Тульской области Александр Ломовцев осторожно отметил, что «эпидемиологическая ситуация в Тульской области действительно умеренно позитивна».
 
По словам Ломовцева, на этой неделе в регионе зафиксирован 8021 случай заболевания ОРВИ. Это выше эпидпорога, но уже ниже предыдущей недели на 7%. В возрастной группе «взрослые» заболеваемость выше порога на 77%, в остальных возрастных группах заболеваемость соответствует сезонному уровню.
 
В областном центре за неделю ОРВИ подхватили 3597 человек. Это выше эпидпорога на 44%.
 
При этом, по данным Роспотребнадзора, циркулируют вирусы негриппозной этиологии, гриппа не зафиксировано.
 
По сравнению с предыдущей неделей стало меньше случаев внебольничной пневмонии: 501 случай (на позапрошлой неделе 534 случаев).
 
Стабилизируется и заболеваемость коронавирусом. За прошедшую неделю заболели 1851 человек. Ковид зафиксирован во всех района Тульской области. Заносы заболевания зарегистрированы на 11 промышленных предприятиях и в 46 образовательных учреждениях региона. Во всех очагах проведены противоэпидемические мероприятия, групповой заболеваемости нет.
 
Главный санврач региона рассказал о трех завозных случаях ковида: туляки привезли болезнь с отдыха в Турции и Египте.
 
Ломовцев также отметил, что на этой неделе внесены изменения в санитарные правила.
 
Больше не подлежат изоляции лица, которые являются контактными, но прошли за последние полгода полный курс вакцинации или переболели.
Сюжет: Коронавирус
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