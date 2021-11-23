В Тульской области готовы ослабить ограничения по ковиду
Проработать схему губернатор в течение трех дней поручил оперштабу и Роспотребнадзору
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил региональному оперштабу во взаимодействии с Роспотребнадзором проработать ослабления противоковидных ограничений.
- Я прошу внимательно отнестись к моим словам. Вдумчиво и взвешенно проработать ослабление ряда ограничений, которые действуют на территории нашего субъекта. Предложения представить мне в течение трех рабочих дней на утверждение, — заявил глава региона.
Он добавил, что послабления не должны «перевернуть ситуацию из одной плоскости в другую».
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