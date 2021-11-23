Тулячка поборется за миллион рублей в реалити-шоу «Кондитер»

Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Пятница!".

На телеканале «Пятница!» стартовал шестой сезон сладкого реалити-шоу «Кондитер» с «королем тортов» Ренатом Агзамовым. В шоу кулинары-любители и профессиональные пекари соревнуются за титул лучшего кондитера страны и денежный приз — один миллион рублей. В новом сезоне каждый выпуск проекта посвящен определенному празднику.

Так, на кастинг нового выпуска шестого сезона участники должны были принести торты для празднования Дня матери. Среди претендентов на победу оказалась 26-летняя Ксения Шишкова. Девушка родом из Тулы, но уже долгое время живет в Москве.

На встречу с Агзамовым и членами жюри Ксения принесла торт собственного приготовления.

Удалось ли тулячке достойно представить свой десерт, выполнить все задания и попасть в финал шоу, можно увидеть уже сегодня, 23 ноября, в 19.00 на телеканале «Пятница!».