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Тулячка поборется за миллион рублей в реалити-шоу «Кондитер»
Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Пятница!".

Тулячка поборется за миллион рублей в реалити-шоу «Кондитер»

Премьера телепроекта состоится уже сегодня, 23 ноября.

На телеканале «Пятница!» стартовал шестой сезон сладкого реалити-шоу «Кондитер» с «королем тортов» Ренатом Агзамовым. В шоу кулинары-любители и профессиональные пекари соревнуются за титул лучшего кондитера страны и денежный приз — один миллион рублей. В новом сезоне каждый выпуск проекта посвящен определенному празднику.

Так, на кастинг нового выпуска шестого сезона участники должны были принести торты для празднования Дня матери. Среди претендентов на победу оказалась 26-летняя Ксения Шишкова. Девушка родом из Тулы, но уже долгое время живет в Москве.

На встречу с Агзамовым и членами жюри Ксения принесла торт собственного приготовления.

Удалось ли тулячке достойно представить свой десерт, выполнить все задания и попасть в финал шоу, можно увидеть уже сегодня, 23 ноября, в 19.00 на телеканале «Пятница!».

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сегодня, в 14:40 +1
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