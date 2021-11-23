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Двое туляков избили и ограбили прохожего
архив Myslo

Двое туляков избили и ограбили прохожего

Теперь они лишатся свободы на 3,5 года.

В Туле 23-летний и 24-летний местные жители признаны виновным в грабеже, совершённом группой лиц, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 
 
Судом установлено, что в ночь с 4 на 5 июня обвиняемые напали на ранее незнакомого 40-летнего гражданина на улице Леваневского. Молодые люди нанесли потерпевшему множество ударов и сорвали с него сумку, в которой находились 16 000 рублей, после чего убежали.
 
Приговором суда обвиняемым назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы каждому.
 
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