Глава Минздрава Тульской области: В регионе не уменьшается количество тяжелых пациентов

На заседании оперштаба с докладом выступил зампред правительства Тульской области — министр здравоохранения Дмитрий Марков:

- Наблюдается тенденция снижения госпитализации - с 1800 пациентов до 1500. Но количество тяжёлых пациентов не уменьшается. Сейчас их 644 и 90% из них - это те, кто не вакцинировался. Я проинспектировал два госпиталя - в Киреевске и Ефремове. Замечаний у медперсонала нет. Лекарств и СИЗов имеется достаточное количество. А в лечебных учреждениях региона имеется запас в 50 тонн кислорода.

Кроме этого, министр отметил, что в ковидных госпиталях работают 550 врачей и 865 медработников. Большую помощь оказывают военные медики - их в регионе работает 202 человека.