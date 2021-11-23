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Глава Минздрава Тульской области: В регионе не уменьшается количество тяжелых пациентов

Глава Минздрава Тульской области: В регионе не уменьшается количество тяжелых пациентов

Об этом стало известно в ходе очередного оперативного совещания

На заседании оперштаба с докладом выступил зампред правительства Тульской области — министр здравоохранения Дмитрий Марков:

- Наблюдается тенденция снижения госпитализации - с 1800 пациентов до 1500. Но количество тяжёлых пациентов не уменьшается. Сейчас их 644 и 90% из них - это те, кто не вакцинировался. Я проинспектировал два госпиталя - в Киреевске и Ефремове. Замечаний у медперсонала нет. Лекарств и СИЗов имеется достаточное количество. А в лечебных учреждениях региона имеется запас в 50 тонн кислорода.

Кроме этого, министр отметил, что в ковидных госпиталях работают 550 врачей и 865 медработников. Большую помощь оказывают военные медики - их в регионе работает 202 человека.

- Мы получили более миллиона доз вакцин и в регионе сейчас есть все 4 вида вакцин. За неделю наблюдается хороший рост вакцинированных и ревакцинированных, - добавил Марков.

 

Сюжет: Коронавирус
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