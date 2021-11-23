Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 259 случаев заболевания и 12 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 259 случаев коронавируса, 250 человек выздоровели, 12 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 66 204 жителя региона, 57 932 человека вылечились, 3818 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: