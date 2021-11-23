новости
новости
Регистрация
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 259 случаев заболевания и 12 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 259 случаев заболевания и 12 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 259 случаев коронавируса, 250 человек выздоровели, 12 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 66 204 жителя региона, 57 932 человека вылечились, 3818 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
Сколько раз сдавать ПЦР: названы признаки полного выздоровления от COVID-19
Мир
Сколько раз сдавать ПЦР: названы признаки полного выздоровления от COVID-19
сегодня, в 10:10, 34 1111 -4
Тулякам расскажут, как восстановиться после COVID-19
Жизнь Тулы и области
Тулякам расскажут, как восстановиться после COVID-19
вчера, в 17:25, 80 1750 -2
В Тульской области за неделю скончались 99 пациентов с ковидом
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за неделю скончались 99 пациентов с ковидом
вчера, в 12:22, 36 1272 -5
Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 262 случая заболевания и 13 смертей
Жизнь Тулы и области
Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 262 случая заболевания и 13 смертей
вчера, в 11:45, 20 1652 -5
Все новости сюжета
Кристина Вернигорина
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:39 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Против шерсти на тонированном автомобиле: покупатели шаурмы в полицейской форме попали на видео
Против шерсти на тонированном автомобиле: покупатели шаурмы в полицейской форме попали на видео
В Туле непривитые сотрудники «Щегловского вала» подали в суд на главу Роспотребнадзора
В Туле непривитые сотрудники «Щегловского вала» подали в суд на главу Роспотребнадзора
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.