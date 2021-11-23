Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 259 случаев заболевания и 12 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 259 случаев коронавируса, 250 человек выздоровели, 12 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 66 204 жителя региона, 57 932 человека вылечились, 3818 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 10:10, 34 1111 -4
вчера, в 17:25, 80 1750 -2
вчера, в 12:22, 36 1272 -5
вчера, в 11:45, 20 1652 -5
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