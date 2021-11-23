В Туле непривитые сотрудники «Щегловского вала» подали в суд на главу Роспотребнадзора

В Туле отстраненные от работы из-за отказа вакцинироваться сотрудники АО «Щегловский вал» направили в суд иск в отношении руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александра Ломовцева.

Истцы утверждают, что глава регионального Роспотребнадзора превысил должностные полномочия, в результате чего группе лиц (120 человек) был нанесен моральный и материальный вред.

- Мы требуем у власти пересмотреть решение по данному процессу, которое порочит справедливость судебной власти в РФ, - говорит Александр Пенин, один из сотрудников, подавших данный иск.

Напомним, 17 сотрудников оборонного предприятия были отстранены от работы без сохранения заработной платы в связи с тем, что отказались от профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Они подали в суд с требованием отменить приказ об отстранении от работы, взыскать недополученный заработок и компенсацию морального вреда. Но проиграли.