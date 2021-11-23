новости
новости
Регистрация
В Туле непривитые сотрудники «Щегловского вала» подали в суд на главу Роспотребнадзора

В Туле непривитые сотрудники «Щегловского вала» подали в суд на главу Роспотребнадзора

Они считают, что главный санитарный врач Тульской области превысил должностные полномочия.

В Туле отстраненные от работы из-за отказа вакцинироваться сотрудники АО «Щегловский вал» направили в суд иск в отношении руководителя Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александра Ломовцева.

Истцы утверждают, что глава регионального Роспотребнадзора превысил должностные полномочия, в результате чего группе лиц (120 человек) был нанесен моральный и материальный вред.

- Мы требуем у власти пересмотреть решение по данному процессу, которое порочит справедливость судебной власти в РФ, - говорит Александр Пенин, один из сотрудников, подавших данный иск.

Напомним, 17 сотрудников оборонного предприятия были отстранены от работы без сохранения заработной платы в связи с тем, что отказались от профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Они подали в суд с требованием отменить приказ об отстранении от работы, взыскать недополученный заработок и компенсацию морального вреда. Но проиграли.

Сюжет: Дело антипрививочников
Дело антипрививочников: сотрудница «Щегловского вала» восстановилась на работе, но отказалась от исковых требований
Жизнь Тулы и области
Дело антипрививочников: сотрудница «Щегловского вала» восстановилась на работе, но отказалась от исковых требований
13 октября, в 15:12, 84 9604 8
Дело антипрививочников: 12 работников «Щегловского вала» проиграли предприятию в суде
Жизнь Тулы и области
Дело антипрививочников: 12 работников «Щегловского вала» проиграли предприятию в суде
30 сентября, в 10:33, 374 11103 -26
Три работника АО «Щегловский вал» проиграли в суде антипрививочные иски
Жизнь Тулы и области
Три работника АО «Щегловский вал» проиграли в суде антипрививочные иски
29 сентября, в 14:52, 162 5785 -24
Тульские антипрививочники с «Щегловского вала» обратились в генпрокуратуру
Жизнь Тулы и области
Тульские антипрививочники с «Щегловского вала» обратились в генпрокуратуру
18 сентября, в 17:40, 203 5981 12
Все новости сюжета
Артем Жильцов
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 11:36 +27
Другие статьи по темам
Прочее
ТулаЛомовцевискантипрививочникиЩегловский вал
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 259 случаев заболевания и 12 смертей
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 259 случаев заболевания и 12 смертей
Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Туле
Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.