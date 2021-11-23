Против шерсти на тонированном автомобиле: покупатели шаурмы в полицейской форме попали на видео

Фото и видео: vk.com/tulazest

Очевидец опубликовал в сети видео, снятое неподалеку от пересечения ул. Советской и ул. Фридриха Энгельса в Туле. Автор видео утверждает, что двое сотрудников полиции сели в автомобиль Renault А299КУ71 с сильно тонированными стеклами, развернулись на трамвайных путях и поехали «под кирпич против шерсти по одностороннему движению».

«Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку», — прокомментировал автор ролика.

«В настоящее время полиция изучает видео, размещенное в сети Интернет, на котором запечатлены граждане в форме сотрудников органов внутренних дел. В случае установления причастности действующих сотрудников полиции к данному происшествию, они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.