Сколько в Тульской области готовы платить контролерам QR-кодов
Служба исследований hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, проанализировала данные предложения о работе.
С недавнего времени работодатели начали публиковать вакансии для контролеров QR-кодов. Такие должности чаще всего требуются в торговые центры и заведения общепита. Активные предложения о работе есть в Москве, Брянске, Казани, Воронеже, Липецке, Курске, Туле.
Средняя предлагаемая зарплата в России для контролеров QR-кодов — 23 тысячи рублей (для сравнения, средняя оплата по России равна 50,2 рублям).
Активные вакансии контроллеров в Тульской области:
- контролер QR-кодов в ТЦ «Гостиный двор» — 28 000 рублей на руки,
- контролер QR-кодов в ООО «Горизонт — от 15 000 руб. до вычета налогов,
- контролер QR-кодов в ТЦ в Ефремове — от 28 600 до 28 600 руб. на руки,
- контролер QR-кодов в ТЦ «Гранд» в Щекино — от 28 600 — 28 600 руб.
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