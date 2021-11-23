Сколько в Тульской области готовы платить контролерам QR-кодов

Служба исследований hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, проанализировала данные предложения о работе.

С недавнего времени работодатели начали публиковать вакансии для контролеров QR-кодов. Такие должности чаще всего требуются в торговые центры и заведения общепита. Активные предложения о работе есть в Москве, Брянске, Казани, Воронеже, Липецке, Курске, Туле.

Средняя предлагаемая зарплата в России для контролеров QR-кодов — 23 тысячи рублей (для сравнения, средняя оплата по России равна 50,2 рублям).

Активные вакансии контроллеров в Тульской области: