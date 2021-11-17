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В Тульской области массово нанимают контролёров QR-кодов
Фото из архива Myslo.

В Тульской области массово нанимают контролёров QR-кодов

За смену предлагают от 1000 рублей. Коронавирусные ограничения «изобрели» новую профессию.

Коронавирусные ограничения вызвали настоящий флешмоб для поиска соискателей на работу контролерами/проверяющими QR-кодов в торговые центры. Сайты бесплатных объявлений и соцсети пестрят такими вакансиями и резюме. Смотрим, что по зарплате.

 

В Донском при графике 2/2 будущему контролеру обещают 15 тысяч рублей:

 

На Косой Горе в местный торговый комплекс такой сотрудник требуется уже за 20 тысяч рублей (график тот же):

 

 

В тульском ТЦ «Талисман» предлагают 1500 за смену:

 

В Новомосковске — 1300 рублей за смену:

 

100 рублей в час готовы платить в тульском ТЦ «Континент»:

 

Кстати, требование о наличии QR-кода о прививке появилось и в других объявлениях о вакансиях, особенно если эта работа в общепите и ТЦ: продавец, уборщица, повар, курьер.

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:29 −8
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