В Тульской области массово нанимают контролёров QR-кодов

Фото из архива Myslo.

Коронавирусные ограничения вызвали настоящий флешмоб для поиска соискателей на работу контролерами/проверяющими QR-кодов в торговые центры. Сайты бесплатных объявлений и соцсети пестрят такими вакансиями и резюме. Смотрим, что по зарплате.

В Донском при графике 2/2 будущему контролеру обещают 15 тысяч рублей:

На Косой Горе в местный торговый комплекс такой сотрудник требуется уже за 20 тысяч рублей (график тот же):

В тульском ТЦ «Талисман» предлагают 1500 за смену:

В Новомосковске — 1300 рублей за смену:

100 рублей в час готовы платить в тульском ТЦ «Континент»:

Кстати, требование о наличии QR-кода о прививке появилось и в других объявлениях о вакансиях, особенно если эта работа в общепите и ТЦ: продавец, уборщица, повар, курьер.