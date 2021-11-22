В Тульской области за неделю скончались 99 пациентов с ковидом

Их возраст – от 33 до 95 лет.

По данным регионального оперативного штаба, с 16 по 22 ноября в Тульской области зарегистрирован 1851 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в регионе заболели 65 945 человек.

1809 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 57 682 человека.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 99 пациентов в возрасте от 33 до 95 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 3806 человек.