Пресс-служба «Арсенала» рассказала, кого пустят на матч с «Локомотивом»
Игра со столичной командой состоится 29 ноября в 19.00
На матче 16-ого тура Российской премьер-лиги между тульским «Арсеналом» и московским «Локомотивом» смогут присутствовать до 30% зрителей, сообщает пресс-служба «Арсенала».
Для прохода на матч «Арсенал» — «Локомотив» необходимо иметь QR-код и сертификат о вакцинации или сертификат переболевшего (включая владельцев абонементов). К сертификату должно прилагаться удостоверение личности — паспорт или водительские права.
Для несовершеннолетних QR-код не предусмотрен, поэтому им достаточно будет предоставить удостоверение личности (паспорт или свидетельство о рождении).
Билеты можно приобрести в кассах Центрального стадиона «Арсенал». Время работы касс:
22 — 28 ноября, с 13.00 до 19.00.
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