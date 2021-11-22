ВТБ Лизинг занял первое место в рэнкинге Эксперт РА по новым сделкам с ж/д техникой

По итогам 9 месяцев 2021 г. ВТБ Лизинг занял первое место на рынке по объему нового бизнеса в сегменте ж/д по данным Эксперт РА. Компания поставила клиентам технику общей стоимостью 55,1 млрд руб. с НДС. Также компания стала лидером по объему портфеля телекоммуникационного оборудования, оргтехники и компьютеров – 10,8 млрд руб. по данным сегментной отчетности лизингового бизнеса группы ВТБ по стандартам МСФО.

ВТБ Лизинг является крупнейшей лизинговой компанией в России по парку ж/д вагонов – сегодня в нем более 130 тысяч единиц. Это более 10% общего ж/д парка в России. Компания не только наращивает объемы поставок техники клиентам, но и активно развивает направление операционного лизинга в сегменте. В этом году парк компании, задействованный в данном направлении, был увеличен с 6 тысяч до 15 тысяч вагонов. В следующем году планируется приобрести еще около 20 тысяч вагонов.

– Железнодорожная техника является для ВТБ Лизинг флагманским направлением, где наши позиции традиционно сильны. Мы стараемся предлагать клиентам наиболее выгодные и удобные условия и параллельно с этим ищем новые возможности и ниши – такие, как например, операционная аренда вагонов. Мы приобрели необходимый опыт операционной аренды и связанной с ней эксплуатации вагонов на относительно небольшом парке в 6 тысяч вагонов, сделали исследование рынка, провели переговоры с целым рядом клиентов о востребованности этого продукта и пришли к выводу, что он достаточно емкий и привлекательный для нас. Сосредоточимся на его развитии в следующем году. Также мы развиваем свое продуктовое предложение и по другим направлениям, постоянно анализируем рынок и ищем сегменты, в которых наши услуги будут востребованы. Это позволило нам укрепить свои позиции в отраслевом рэнкинге РА Эксперт по новому бизнесу по итогам января-сентября этого года, - отметил генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

ВТБ Лизинг поднялся на одну позицию в рэнкинге крупнейших лизингодателей Эксперт РА по общему объему нового бизнеса. Показатель компании превысил 168 млрд рублей (с НДС), что на 77% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Компания оказалась так же на втором месте по объему профинансированных средств, сумма которых составила 158,3 млрд рублей. ВТБ Лизинг расположился на второй строчке рэнкингов по объему портфеля в сегментах ж/д техники (консолидированный портфель договоров финансовой и операционной аренды 194,5 млрд руб.) и оборудования для нефте- и газодобычи и переработки (12,6 млрд руб.).

Компания вошла в топ-3 крупнейших по объему нового бизнеса в сегментах строительной и дорожно-строительной техникой (31,1 млрд руб. с НДС), автобусов и троллейбусов (7,7 млрд руб. с НДС), морских и речных судов (6,4 млрд руб.) и энергетического оборудования (1,2 млрд. руб. с НДС).

Такую же рыночную позицию ВТБ Лизинг занял по общему объему портфеля лизинговых договоров. При этом компания оказалась на третьем месте отдельно в сегментах авиационного транспорта (консолидированный портфель 162,7 млрд. руб.), строительной и дорожно-строительной техники (32,1 млрд руб.) и автобусов и троллейбусов (10,3 млрд руб.).

За 9 месяцев 2021 г. ВТБ Лизинг заключил более 26,1 тыс. новых договоров. Количество клиентов на конец сентября составило 28,3 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Чистая прибыль ГК ВТБ Лизинг выросла до 11 млрд руб. по данным сегментной отчетности лизингового бизнеса группы ВТБ по стандартам МСФО. Консолидированный портфель договоров финансовой и операционной аренды равнялся 491,8 млрд руб., выручка 44,5 млрд руб.