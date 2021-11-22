новости
новости
Регистрация
В Новомосковске вынесли приговор мужчине, убившему мать: она заявила ему о вреде алкоголя
архив Myslo

В Новомосковске вынесли приговор мужчине, убившему мать: она заявила ему о вреде алкоголя

Обвиняемый взбесился от нравоучений и жестоко избил женщину.

В Новомосковске 36-летний местный житель признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.
 
Судом установлено, что 23 августа обвиняемый находился дома и распивал спиртное в компании матери. После очередного похода в магазин 59-летняя женщина решила заявить сыну, что чрезмерное употребление спиртного вредит и здоровью, и карьере. Мужчина взбесился от нравоучений и жестоко избил мать. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
 
Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.
Артем Жильцов
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 11:06 0
Другие статьи по темам
Прочее
криминалубийствоприговор судаНовомосковскпрокуратура Тульской области
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Отключили свет в больнице: в Донском прокуратура проверит условия хранения вакцины от ковида
Отключили свет в больнице: в Донском прокуратура проверит условия хранения вакцины от ковида
Убийство москвича в Новомосковске: уголовное дело рассмотрят заново
Убийство москвича в Новомосковске: уголовное дело рассмотрят заново
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.