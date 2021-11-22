В Новомосковске вынесли приговор мужчине, убившему мать: она заявила ему о вреде алкоголя

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В Новомосковске 36-летний местный житель признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей , сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

Судом установлено, что 23 августа обвиняемый находился дома и распивал спиртное в компании матери. После очередного похода в магазин 59-летняя женщина решила заявить сыну, что чрезмерное употребление спиртного вредит и здоровью, и карьере. Мужчина взбесился от нравоучений и жестоко избил мать. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.