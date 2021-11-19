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Жители Новой Тулы: «Уже неделю вода такая, что ни приготовить еду, ни постирать, ни помыться»

Жители Новой Тулы: «Уже неделю вода такая, что ни приготовить еду, ни постирать, ни помыться»

УК в устранении проблемы не участвует, а предлагает жителям жаловаться в Тулагорводоканал.

В редакцию Myslo обратились жители микрорайона «Новая Тула» с жалобой на ржавую воду, которая несколько дней течет из кранов в их квартирах. Управляющая компания при этом жалобы не принимает и предлагает жителям искать помощи у Тулагорводоканала.

«В микрорайоне «Новая Тула» с 13-го числа идёт грязная вода. В управляющей компании хамят и бросают трубки, говорят, чтоб мы звонили в свою диспетчерскую, в диспетчерской говорят, чтоб мы звонили на водоканал. А на водоканал наши жители звонят каждый день и каждому жителю говорят, что впервые слышат об этой проблеме. Мы не можем ни приготовить пищу, ни постирать, ни помыться», – говорится в обращении.

  

В связи с этим жители надеются, что после публикации контролирующие работу коммунальщиков органы помогут им решить проблему.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:10 +3
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