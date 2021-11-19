«Накажи автохама»: и почему в Туле паркуются не как надо, а как придется?

Настало время для публикации очередной подборки снимков, которые прислали читатели в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама». На кадрах — автомобили, которые по мнению туляков нарушают правила парковки, или создают неудобства окружающим.

«Загородный проезд, дом № 1, со стороны улицы Немцова. Снято 30 октября 2021, в 10.10», — сообщил автор снимка.

«Во дворе дома № 11 по ул. Максима Горького. Снято 5 ноября 2021 года, в 09.00», — сообщил нам Сергей.

«К сожалению, неизвестные спилили забор. И теперь, некоторые клиенты, или работники Горгаза, готовы въехать в окна квартир на цокольном этаже. Фото сделано в 8.30 утра, рядом с домом № 7 по ул. М. Тореза. Снимок с BMW — 11.11.2021, в 8.34», — написал Антон В.

«Очередное „плевать на пешеходов“ на пересечении улиц Клары Цеткин и Халтурина. Снято 9 ноября 2021, в 14.00», — возмущен наш читатель.

«10 ноября 2021, в 09.29 утра дама проехала под знак „кирпич“. Снято на перекрестке ул. Гоголевской и ул. С. Перовской, по направлению вверх к ул. Л. Толстого», — написал автор фото.

«Пересечение ул. Халтурина с Красноармейским проспектом. Снято 11 ноября 2021 года, в 13.20», — сообщил туляк.

«Тула, ул. Союзная, 3. Фото сделано 11 ноября, в 13.10», — написал Павел С.

«На территории ЖК „Смарт-квартал на Сурикова“ постоянно паркуется фура, а это запрещено КоАП РФ. 14 ноября у нее прохудился бак, дизельное топливо разлилось по парковке. Кроме того, что нанесен ущерб экологии, так еще дизельное топливо является растворителем для асфальта», — сообщил наш читатель.

«Снято 13 ноября 2021 года, в 11:42. Перекресток ул. Дегтярёва и ул. Галкина. Влетел прямо передо мной, наплевав на бордюр, газон, тротуар и пешехода», — возмущен автор снимка. «Тула, ул. Вересаева, напротив общежития техникума им. Мосина. Снято 18 ноября, в 18.45. Большие машины эвакуатор не возьмет, поэтому они могут спокойно стоять», — сообщил автор снимка.

«Тула, Красноармейский проспект 21. Ранее на этом месте была песочница и летом росла трава. А теперь ставят машины все кому не лень, в центре двора. 17 ноября асфальт уже ложили. Снято 17 ноября, в 17.33», — написал автор снимков.

«Поселок Бородинский Киреевского района, ул. Пушкина, 6. Снято 15 ноября, в 16.02. Раньше слева была тропинка, а теперь там грунтовка. Дети ходят в школу по колено в грязи!», — возмущена наша читательница.

«Проспект Ленина, 62. Совсем ПДД не уважает. Снято 16 ноября, в 15.52», — написал туляк.

Как думаете, почему автолюбители паркуются где попало и как придется? Предлагаем обсудить в комментариях!

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