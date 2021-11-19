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«Накажи автохама»: и почему в Туле паркуются не как надо, а как придется?

«Накажи автохама»: и почему в Туле паркуются не как надо, а как придется?

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Настало время для публикации очередной подборки снимков, которые прислали читатели в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама». На кадрах — автомобили, которые по мнению туляков нарушают правила парковки, или создают неудобства окружающим.

 
 
«Загородный проезд, дом № 1, со стороны улицы Немцова. Снято 30 октября 2021, в 10.10», — сообщил автор снимка.
 
 

«Во дворе дома № 11 по ул. Максима Горького. Снято 5 ноября 2021 года, в 09.00», — сообщил нам Сергей.

 

«К сожалению, неизвестные спилили забор. И теперь, некоторые клиенты, или работники Горгаза, готовы въехать в окна квартир на цокольном этаже. Фото сделано в 8.30 утра, рядом с домом № 7 по ул. М. Тореза. Снимок с BMW — 11.11.2021, в 8.34», — написал Антон В.

 

«Очередное „плевать на пешеходов“ на пересечении улиц Клары Цеткин и Халтурина. Снято 9 ноября 2021, в 14.00», — возмущен наш читатель.

 

«10 ноября 2021, в 09.29 утра дама проехала под знак „кирпич“. Снято на перекрестке ул. Гоголевской и ул. С. Перовской, по направлению вверх к ул. Л. Толстого», — написал автор фото.

 

«Пересечение ул. Халтурина с Красноармейским проспектом. Снято 11 ноября 2021 года, в 13.20», — сообщил туляк.

 

«Тула, ул. Союзная, 3. Фото сделано 11 ноября, в 13.10», — написал Павел С.

 

«На территории ЖК „Смарт-квартал на Сурикова“ постоянно паркуется фура, а это запрещено КоАП РФ. 14 ноября у нее прохудился бак, дизельное топливо разлилось по парковке. Кроме того, что нанесен ущерб экологии, так еще дизельное топливо является растворителем для асфальта», — сообщил наш читатель.
 
 

«Снято 13 ноября 2021 года, в 11:42. Перекресток ул. Дегтярёва
и ул. Галкина. Влетел прямо передо мной, наплевав на бордюр, газон, тротуар и пешехода», — возмущен автор снимка.
 
 

«Тула, ул. Вересаева, напротив общежития техникума им. Мосина. Снято 18 ноября, в 18.45. Большие машины эвакуатор не возьмет, поэтому они могут спокойно стоять», — сообщил автор снимка.

 

«Тула, Красноармейский проспект 21. Ранее на этом месте была песочница и летом росла трава. А теперь ставят машины все кому не лень, в центре двора. 17 ноября асфальт уже ложили. Снято 17 ноября, в 17.33», — написал автор снимков.

 

«Поселок Бородинский Киреевского района, ул. Пушкина, 6. Снято 15 ноября, в 16.02. Раньше слева была тропинка, а теперь там грунтовка. Дети ходят в школу по колено в грязи!», — возмущена наша читательница.

 

«Проспект Ленина, 62. Совсем ПДД не уважает. Снято 16 ноября, в 15.52», — написал туляк.

 

 

Как думаете, почему автолюбители паркуются где попало и как придется? Предлагаем обсудить в комментариях!

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:32 +1
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