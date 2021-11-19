Нацпроект «Производительность труда»: за три года выручка тульской компании выросла на 70%

Компания вошла в приоритетную программу по повышению производительности труда, которая позднее трансформировалась в нацпроект, одной из первых в октябре 2018 года.

В декабре того же года на потоке изготовления отливок в песчано-глинистых формах стартовал пилотный проект, который обеспечивает до 80% прибыли предприятия. За 6 месяцев при поддержке специалистов федерального и регионального центров компетенций был пересмотрен регламент работы оборудования, простои формовщиков сокращены на 64%, объемы незавершенного производства снижены на 16%. Производительность труда выросла на 13%, а цикл производства продукции ускорился на 17%.

«Значительных результатов в повышении производительности удалось добиться благодаря работе над узкими местами в производстве, обучению сотрудников, системной поддержке со стороны экспертов. Можно сказать, что мы увидели свои процессы по-новому», – отметил заместитель директора компании по производству Константин Панюшкин.

Благодаря участию в нацпроекте выручка предприятия выросла на 15% за первый год, на 13% за второй и более чем на 30% – за третий год. За весь период прирост выручки к базовому году составил более 70%. Реализуются проекты по повышению производительности труда на термообрубном производстве, на стержневом, формовочном, плавильном и выбивном участках литейного производства.

Предприятию удалось решить проблемы планирования, неравномерности загрузки производственных мощностей, нерационального использования человеческого труда, снизить показатели по браку, повысить культуру производства и систематизировать часть вспомогательных процессов.

«Только непрерывные улучшения способны обеспечить высокий результат даже при неблагоприятных внешних факторах. В 2021 году предприятию одобрен заем от Фонда развития промышленности под 1% в объеме 90 млн рублей на проект по увеличению производительности труда на литейном производстве», – отметил директор Фонда развития промышленности Тульской области Дмитрий Пронин.