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В администрации Тулы рассказали, почему из Пролетарского округа в Заречье теперь едем дольше
Фото из архива Myslo.

В администрации Тулы рассказали, почему из Пролетарского округа в Заречье теперь едем дольше

Туляки пожаловались на увеличение времени ожидания транспорта, но этому нашлось объяснение. Одна из основных причин - ремонт Демидовского моста.

В редакцию Myslo обратился житель Пролетарского района Тулы с просьбой выяснить, с чем связаны большие перерывы в работе общественного транспорта в утренние часы:

«65-й лайн, автобус №24, трамваи №9 и 10 — после 6.15 с ул. Металлургов до ост. Мосина часто проблемно уехать! Регулярно транспорт просто отсутствует по 20−25 минут или не может увезти всех желающих. В автобус и трамвай после 35−40 минут набиваются более сотни человек.

В администрацию города жалуюсь с января месяца! В ноябре стал выходить на работу на 20 минут раньше и всё равно 4 раза опоздал».

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Ярцев рассказал, что от ул. Металлургов до ул. Мосина в течение дня на маршруте ежедневно работают 12 автобусов № 24 (Малые Гончары — ПАО «Тулачермет» (верхние проходные), 20 маршруток № 65 (Малые Гончары — стадион Металлург), восемь трамваев № 9 (Московский вокзал-ст-н «Металлург») и столько же трамваев № 10 (ст-н «Металлург» — Кондитерская фабрика).

- Перевозки по маршрутам регулярных перевозок осуществляются в соответствии с утвержденным расписанием движения. С 6.00 до 7.30 от ул. Металлургов до ул. Мосина осуществляются перевозки:

  • автобусами маршрута № 65 — 11 рейсов, средний интервал 10 мин;
  • автобусами маршрута № 24 — 8 рейсов, средний интервал 12 мин;
  • трамваями маршрута № 10 — 5 рейсов, средний интервал 15−20 мин;
  • трамваями маршрута № 9 — 5 рейсов, средний интервал 15−20 мин.

Контроль за работой транспорта на маршрутах осуществляется диспетчерской службой АО «ЦДС ТО» («Центральная диспетчерская служба Тульской области»), которая для диспетчеризации транспортного процесса перевозок использует аппаратуру спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

По всем фактам несоблюдения утвержденного расписания движения с компаниями-перевозчиками ведется работа, направленная на увеличение объема транспортных услуг, оказываемых жителям города.

Ввиду ограничения движения транспорта по Демидовской плотине на период производства капитального ремонта Демидовского мота произошло перераспределение трассировки движения транспортных потоков с проездом по ул. Советская, что приводит к ухудшению дорожной обстановки по пути следования маршрутов.

Постоянное скопление транспорта и периодически создаваемые заторовые ситуации, в частности на ул. Советская, ул. Ложевая, ул. Металлургов приводят к опозданию транспортных средств из рейсов, увеличению плановых интервалов, нарушению графика движения. К сожалению, случаи заторов распределяются по дням недели и периодам суток случайно, непредсказуемо и их длительность невозможно предвидеть.

Администрацией города Тулы с руководством транспортных компаний ведется работа по корректировке расписаний движения в части увеличения объема транспортных услуг, оказываемых жителям города Тулы в утренние и вечерние «часы пик».

Транспортное сообщение, оказываемое в рассматриваемом направлении, находится на особом контроле у администрации города Тулы.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:15 −6
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