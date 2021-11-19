В Новомосковске рельсовый автобус насмерть сбил женщину
На месте происшествия работает транспортная полиция и следователи.
Днем 19 ноября у железнодорожного вокзала в Новомосковске погибла женщина. Об этом корреспонденту Myslo сообщил местный житель. По его словам, пострадавшая скончалась на месте происшествия.
«На перегоне Сборная-Угольная — Урванка рельсовым автобусом смертельно травмирована женщина 1980 года рождения. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Напоминаем, что железная дорога является местом повышенной опасности и рядом с ней необходимо соблюдать повышенную осторожность», — подтвердили информацию в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тула.
Напомним, накануне днем в Туле товарный поезд сбил 79-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась в больнице.
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