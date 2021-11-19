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В текущем году в Тульской области в автоавариях погибли 149 человек
Фото: Тульская Госавтоинспекция

В текущем году в Тульской области в автоавариях погибли 149 человек

В регионе проходят мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню памяти жертв ДТП

Во всем мире в третье воскресенье ноября принято вспоминать тех, кто погиб в результате дорожных происшествий и напоминать участникам дорожного движения о необходимости ответственного и законопослушного поведения на дороге.

В преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП сотрудники тульской Госавтоинспекции вместе с представителями молодёжного крыла «Общероссийского народного фронта» провели профилактическую акцию.

Они рассказали водителями и пешеходам об особенностях поведения на дороге и обратили внимание туляков на необходимость соблюдения мер безопасности.

За 10 месяцев текущего года в регионе произошло 1412 ДТП, в которых 1847 человек получили травмы. 149 человек погибли, в том числе семеро детей. Большинство трагедий – результат легкомысленного отношения к правилам безопасности и неуважения к другим участникам дорожного движения.

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