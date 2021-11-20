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Волейбольная «Тулица» на выезде победила «Енисей»
Фото: vk.com/vc_tulitsa

Волейбольная «Тулица» на выезде победила «Енисей»

Матч завершился со счётом 1:3 в пользу нашей команды.

В седьмом туре Суперлиги «Париматч» волейболистки «Тулицы» одержали волевую победу над красноярским «Енисеем».

Матч начался хорошо – первую партию наши девчонки выиграли со счётом 13:25. Во второй хозяева площадки оказались сильнее – 25:22.

Зато третья и четвертая партии заставили понервничать и игроков, и болельщиков. Но тулячкам удалось вырвать победу у сибирского клуба – 22:25 и 23:25 соответственно.

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