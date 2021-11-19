В Туле открылась выставка «Великие и забытые. Из путешествий по России»

Фото: ГУК ТО «Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей"»

Экспозиция будет работать в Тульском музее изобразительных искусств до 16 января следующего года.

Она включает в себя около 30 произведений западноевропейских мастеров XVII-XIX веков из собрания Тульского музея изобразительных искусств. Это разножанровые картины итальянских, голландских, французских, немецких и польских авторов.

Некоторые шедевры были представлены в постоянной экспозиции, но большинство работ тульская публика увидела впервые. С ними уже знакомились в Белгороде, Вологде, Иваново, а для туляков она станет предновогодним подарком. Вместе с картинами в экспозиции представлены образцы скульптуры и фарфора.

– Экспозиция позволяет гостям расширить представления о западноевропейском искусстве, которое уже представлено в музее, – сказала первый заместитель генерального директора Тульского музейного объединения Марина Кузина. – Этих авторов важно знать. Эта выставка стала базой для проведения серьёзной научно-исследовательской работы.

Марина Николаевна подчеркнула: собрание западноевропейского искусства в ТМИИ – одно из лучших в стране.

После торжественной части прошла экскурсия для первых гостей – студентов колледжей искусств и вузов региона. Знакомство с живописью происходило под звуки музыкальных шедевров композиторов того времени.

Из французской художественной школы внимание привлекает «Аллегория воды», написанная Лагрене Луи Жан Франсуа Старшим. Он писал исторические картины, аллегории и жанры по академическому шаблону его времени. Рядом с произведениями известных авторов (Антон Колесинский, Джузеппе Рекко, Ян Купецкий, Александр Девейль, Жан Тройе) есть живописные полотна мало изученных мастеров.

Все эти картины по своему художественному уровню достойны внимательного отношения исследователей и понимания их как составной части мировой художественной культуры.