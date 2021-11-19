Погода в Туле 20 ноября: снег, гололедица и ветер

Изображение NickyPe с сайта Pixabay

В субботу в регионе сохранится облачная погода. Прогнозируется мокрый снег (до 8 мм за сутки), местами налипание мокрого снега, в отдельных районах слабый гололёд, на дорогах местами гололедица.

Ветер западной четверти 9-14 м/с, местами порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -1 до +1, днём – от +3 до +5 градусов. Атмосферное давление низкое – 725-730 мм рт. ст.