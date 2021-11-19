Такси без лицензии: в Тульской области продолжаются рейды по выявлению нелегальных перевозчиков

Мероприятия проводятся по поручению губернатора. Накануне в Туле выявили нарушения в сфере легкового такси.

В Туле министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области совместно с отделом ГИБДД и Ространснадзором выявили и пресекли три нарушения в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

В отношении водителей легкового такси составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. Три транспортных средства задержаны и эвакуированы на спецстоянку до решения суда.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области напоминает, что для перевозки пассажиров и багажа легковым такси необходимо разрешение. Оно выдается на каждое транспортное средство на 5 лет.

Разрешение на такси можно получить 3 способами:

через портал Госуслуг;

посредством МФЦ;

при личном обращении в Минтранс.

При подаче заявления через Госуслуги предоставляется скидка 30%.

Справки по вопросам выдачи разрешения: 24-51-04 (доб. 36-42).

Легковое такси должно соответствовать требованиям:

иметь на кузове (боковых поверхностях кузова) цветографическую схему, представляющую собой композицию из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке;

иметь установленный цвет кузова.

Перед началом поездки водитель обязан:

пройти медицинский и технический осмотр, получить путевой лист с отметками механика и фельдшера;

разместить в салоне автомобиля информацию с наименованием фрактовщика, условиями оплаты, визитной карточкой водителя с фотографией, а также наименование и контакты контролирующих органов.

Кроме того, водитель такси должен иметь общий водительский стаж не менее трех лет.