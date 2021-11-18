«Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная»: в Туле выступит Александр Малинин

10 декабря в Городском концертном зале выступит народный артист России Александр Малинин. Начало в 19.00. Билеты в продаже на Myslo!

Он обладатель именной звезды на московской «Площади звезд» в ряду с такими корифеями отечественной эстрады, как Александр Вертинский, Леонид Утесов, Клавдия Шульженко. Награжден государственным орденом Дружбы, государственным орденом Почета, отмечен многочисленными памятными грамотами и благодарственными письмами от Президента Российской Федерации, Государственной Думы России и других правительственных государственных структур.

Как артист, имеющий самые большие продажи альбомов в своей стране, Александр Малинин был награжден международным призом The World Music Awards.

Концерты Малинина – это всегда океан эмоций, это музыка, которая возвышает и волнует, это классика и современное искусство в одночасье, это высочайшее исполнительское мастерство, многогранный талант и следование традициям русской вокальной школы, ведь артист уже на протяжении 40 лет исполняет романсы, и с каждым разом они становятся всё более проникновенными, глубокими и совершенными.

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