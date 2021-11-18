Где в Туле не будет света 19 ноября

С 9.00 до 16.00 они пройдут по следующим адресам:

ул. Немцова, 12-38 (чётн.),

ул. Н. Руднева, 34-46 (чётн.), 33-47 (нечётн.),

1-й Городской пр-д, 1-17,

ул. Станиславского, 17, 19, 21, 27,

пер. Шевченко, 9-15 (нечётн.), 8,

ул. Шевченко, 11, 16, 20, 26, 18, 7, 5-а,

п. Ново-Скуратово, 15-45, 49, 17-а, 25-б, 42-а, 44-а, 34-а, 20-а,

ул. М. Горького, 33, 31-а, 33-а, 35-а, 27-а, 19, 29.