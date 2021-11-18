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Где в Туле не будет света 19 ноября

Где в Туле не будет света 19 ноября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9.00 до 16.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Немцова, 12-38 (чётн.),
  • ул. Н. Руднева, 34-46 (чётн.), 33-47 (нечётн.),
  • 1-й Городской пр-д, 1-17,
  • ул. Станиславского, 17, 19, 21, 27,
  • пер. Шевченко, 9-15 (нечётн.), 8,
  • ул. Шевченко, 11, 16, 20, 26, 18, 7, 5-а,
  • п. Ново-Скуратово, 15-45, 49, 17-а, 25-б, 42-а, 44-а, 34-а, 20-а,
  • ул. М. Горького, 33, 31-а, 33-а, 35-а, 27-а, 19, 29.
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вчера, в 21:52 0
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