В Тульской области разрабатываются сервисы для поддержки родителей и онкобольных

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с регионами вырабатывает и обобщает лучшие практики для решения проблем граждан.

Для внедрения Национальной социальной инициативы Тульская область выбрала сразу четыре жизненные ситуации – получение первичной специализированной помощи пациенту с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сопровождение пациентов со злокачественными новообразованиями, помощь многодетным матерям со средним образованием без собственного жилья и работы и трудоустройство родителя после выхода из декретного отпуска.

– Забота о пожилых людях, детях-сиротах, молодых мамах, малоимущих и многодетных семьях – приоритеты социальной политики государства, обозначенные президентом России. Тульская область вместе с Агентством стратегических инициатив активно участвует в этой работе, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Участники обсудили алгоритмы разрешения конкретных жизненных ситуаций в здравоохранении и социальном сопровождении. В частности, АСИ индивидуально сопровождало проект «Мой семейный центр», который должен объединить все семейные сервисы региона и помогать людям.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова рассказала, что благодаря технологиям АСИ руководителям проектов удалось наиболее эффективно подойти к их разработке и решению поставленных задач.

Губернатор отметил, что представленные дорожные карты отвечают актуальным запросам жителей, и призвал руководителей проектов не останавливаться на достигнутом.

– Наша задача – создать удобные и полезные сервисы для жителей региона и расширить их перечень. И ваши проекты отвечают ей. Они продуманы, взвешены и отвечают тем задачам, которые стоят перед регионом, – подытожил Алексей Дюмин.

– Это показывает серьезный подход к решению наиболее актуальных социальных проблем жителей Тульской области. Отмечу высокий уровень региональной команды, которая участвовала в образовательном модуле «Архипелаг 2121» в Великом Новгороде и разработала качественные, продуманные дорожные карты по жизненным ситуациям. Мы уверены, что и в дальнейшем в рамках внедрения НСИ наше сотрудничество с Тульской областью будет так же активно и плодотворно, – отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.