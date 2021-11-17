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Как тулякам правильно оформить дарение недвижимости
Фото: infovoronezh.ru

Как тулякам правильно оформить дарение недвижимости

На самые популярные вопросы отвечают специалисты региональной Кадастровой палаты.

Под дарением недвижимости понимается передача прав на недвижимость другому человеку. Это такая же сделка, при осуществлении которой нужно составить договор между дарителем и одаряемым, а также зарегистрировать переход права собственности.

Если договор предусматривает передачу объекта недвижимости одаряемому после смерти дарителя, то он считается ничтожным. Специалисты откажут в государственной регистрации перехода такой сделки.

Ещё один вопрос связан с налогами. Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения, если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками. Но если недвижимость дарится другому человеку, то ему нужно уплатить подоходный налог в размере 13% от кадастровой стоимости объекта.

А вот для некоторых лиц существует ряд запретов. Например, для законных представителей малолетних недееспособных граждан. Они не могут дарить недвижимость, принадлежащую их подопечным.

Специалисты Кадастровой палаты могут помочь подготовить документы, необходимые в сфере оборота недвижимости, составить договоры купли-продажи, аренды, дарения в полном соответствии с требованиями законодательства. Подробности можно узнать по телефону 77-33-17 (добавочные номера – 2313, 2312, 2413).

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сегодня, в 21:18 0
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