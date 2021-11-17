Как тулякам правильно оформить дарение недвижимости

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Под дарением недвижимости понимается передача прав на недвижимость другому человеку. Это такая же сделка, при осуществлении которой нужно составить договор между дарителем и одаряемым, а также зарегистрировать переход права собственности.

Если договор предусматривает передачу объекта недвижимости одаряемому после смерти дарителя, то он считается ничтожным. Специалисты откажут в государственной регистрации перехода такой сделки.

Ещё один вопрос связан с налогами. Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения, если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками. Но если недвижимость дарится другому человеку, то ему нужно уплатить подоходный налог в размере 13% от кадастровой стоимости объекта.

А вот для некоторых лиц существует ряд запретов. Например, для законных представителей малолетних недееспособных граждан. Они не могут дарить недвижимость, принадлежащую их подопечным.

Специалисты Кадастровой палаты могут помочь подготовить документы, необходимые в сфере оборота недвижимости, составить договоры купли-продажи, аренды, дарения в полном соответствии с требованиями законодательства. Подробности можно узнать по телефону 77-33-17 (добавочные номера – 2313, 2312, 2413).