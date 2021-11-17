В Туле ищут родственников красноармейца, погибшего на Синявинских высотах

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Дмитрий Платонов был призван на службу тульским райвоенкоматом в июле 1941 года.

Общественное поисковое объединение «Святой Георгий» разыскивает родных Дмитрия Петровича Платонова, 1902 года рождения, призванного на военную службу Тульским РВК в июле 1941 года.

Младший сержант Платонов проходил службу в 372-й стрелковой дивизии, был командиром отделения 3-го телефонно-кабельного взвода отдельной роты связи.

Дмитрий Платонов пропал без вести в Ленинградской области в конце 1942 года. Его останки были найдены поисковиками на склоне высоты в Синявино, а личность помогла установить находившаяся при нём медаль «За отвагу».