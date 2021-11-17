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На реконструкцию велотрека в Туле выделили 350 миллионов рублей

На реконструкцию велотрека в Туле выделили 350 миллионов рублей

Объект будет фактически создан заново

«Начали конечно, рьяно, но в июне строители исчезли вместе с аншлагами, и теперь наш знаменитый и один из старейших велосипедных треков России стал напоминать декорации для фильмов про войну», - писали в редакцию Myslo туляки в середине лета.

Как пояснил тогда министр спорта Андрей Журавлев, в ходе работ стало понятно, что проект реконструкции нужно переделывать. И дело не только в резко выросших ценах на металлическую арматуру.

Напомним, что в 2019 году минспорта РФ одобрило заявку правительства Тульской области на реконструкцию старейшего трека в России. Тогда ориентировочная стоимость работ была около 227 миллионов рублей

16 ноября в ходе публичных слушаний проекта бюджета Тульской области на 2022 год министр спорта озвучил ситуацию с реконструкцией трека.

- Завершена корректировка проектно-сметной документации по тульскому треку. По сути мы получили совершенно новый объект. Стоимость реконструкции составит 357 млн руб. Срок сдачи объекта – декабрь 2022 года.

Напомним, что тульский трек был построен в 1896 году, на нем не раз выступали великие гонщики. Отчасти, именно с него началось развитие российского велоспорта. Об истории трека есть видео.

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 16:47 0
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Андрей Журавлев
Место
Тула
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