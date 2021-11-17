Из Выставочного зала на Красноармейском проспекте из-за дыма эвакуировали людей

Фото предоставлены очевидцем

На месте находятся несколько пожарных расчетов.

Примерно в 16.15 к Выставочному залу, который находится в доме № 16 на Красноармейском проспекте в Туле, начали прибывать пожарные расчеты. Об этом корреспонденту Myslo сообщил очевидец.

«Предположительно, причиной вызова пожарных стало задымление внутри помещения», — рассказал очевидец.

По информации регионального МЧС, в подвале дома горел мусор на площади 0,5 квадратного метра. Пострадавших в результате происшествия нет.

Новость обновлена в 17.07: добавлена информация от ГУ МЧС России по Тульской области.