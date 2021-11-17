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Из Выставочного зала на Красноармейском проспекте из-за дыма эвакуировали людей
Фото предоставлены очевидцем

Из Выставочного зала на Красноармейском проспекте из-за дыма эвакуировали людей

На месте находятся несколько пожарных расчетов.

Примерно в 16.15 к Выставочному залу, который находится в доме № 16 на Красноармейском проспекте в Туле, начали прибывать пожарные расчеты. Об этом корреспонденту Myslo сообщил очевидец.
 
«Предположительно, причиной вызова пожарных стало задымление внутри помещения», — рассказал очевидец.
 
По информации регионального МЧС, в подвале дома горел мусор на площади 0,5 квадратного метра. Пострадавших в результате происшествия нет.
 
 
Новость обновлена в 17.07: добавлена информация от ГУ МЧС России по Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:38 +1
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