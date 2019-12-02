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Реконструкция тульского велотрека обойдётся в 227 млн рублей

Реконструкция тульского велотрека обойдётся в 227 млн рублей

Региональное правительство ищет источники финансирования.

Министерство спорта РФ одобрило заявку Тульской области на реконструкцию городского велотрека. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщила зампред кабмина Ольга Гремякова.

Ориентировочная стоимость реконструкции – 227 миллионов рублей, сейчас идёт поиск источников финансирования. Глава региона Алексей Дюмин поручил подготовить все материалы для получения финансирования или софинансирования этих работ из федерального бюджета.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:19 0
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