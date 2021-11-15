Предполагаемый виновник ДТП на ул. Октябрьской в Туле отказался от теста на алкоголь
В результате аварии пострадал один человек.
За рулем автомобиля ВАЗ-2113, который накануне днем врезался в Toyota Camry, находился 28-летний мужчина. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь.
Напомним, авария произошла на пересечении ул. Октябрьской и ул. Литейной в Туле. В результате ДТП пострадал 54-летний водитель иномарки — ему оказывалась медицинская помощь, но обошлось без госпитализации.
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