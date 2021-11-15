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Под Тулой построят коттеджный поселок для медиков

Под Тулой построят коттеджный поселок для медиков

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Дюмин.

Распоряжение о предоставлении земельного участка в аренду Региональному фонду развития жилищного строительства и ипотечного кредитования без проведения торгов в поселке Михалково глава региона подписал 9 ноября.

На этом участке будет реализован масштабный инвестиционный проект «Строительство коттеджного поселка на 25 домов». 

Напомним, в начале июня губернатор Алексей Дюмин сообщил, что в Тульской области для привлечения врачей в регион и их социальной поддержки построят коттеджный поселок для медиков.

В Тульской области число врачей на душу населения сейчас ниже, чем в среднем по России, – 38,4 на 10 тысяч населения против среднероссийского 48,7 на 10 тысяч. Владимир Путин поручил тульскому губернатору уделить этой проблеме первостепенное внимание.

Отметим, публичные слушания по изменению назначения и границ земельного участка для коттеджного поселка состоялись 12 октября 2021 года

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:46 0
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