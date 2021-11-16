Воловские медики пригласили священника окропить поликлинику святой водой

- Нынешнее поветрие попущено нам не для того, чтобы мы отчаивались или унывали, а для того, чтобы смогли провести работу над ошибками в своей жизни, становились лучше, добрее и не бежали галопом за суетой.

С Божией помощью все возможно преодолеть. Мы должны доверять Спасителю и понимать, что он как врач ведет нас к здоровью, но к здоровью душевному, прежде всего. Дай Бог, чтобы у всех у нас была здоровая душа, тогда все будет легко перенести, что бы ни случилось, — цитирует протоиерея Тульская епархия.

По окончании молебна священник передал в дар больнице икону Пресвятой Богородицы «Умиление» и церковный календарь.