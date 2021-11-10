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Мамы из пос. Михалково в Туле: «Мы не хотим остаться без детского сада и школы!»

Мамы из пос. Михалково в Туле: «Мы не хотим остаться без детского сада и школы!»

На протяжении нескольких лет жителей уверяли, что в поселке появится и то, и другое. Но после недавних публичных слушаний у жителей появились сомнения.

Разговоры о строительстве детского сада в посёлке Михалково ведутся давно. В 2014 году распоряжением правительства Тульской области был выделен земельный участок в 8885 кв.м. Его отмежевали и присвоили кадастровый номер 71:30:020513:763 с назначением «земли для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования».

12 октября 2021 года Тульская городская дума провела публичные слушания и изменила назначение участка на земли ИЖС.

В материалах по обоснованию проекта планировки говорится, что «проектом предусматривается изменение границ существующего элемента планировочной структуры путем включения в его границы земель для размещения планируемых объектов индивидуального жилищного строительства. Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования город Тула планируемая территория, в отношении которой планируется развитие, расположена в территориальной зоне Ж-1 — Зона застройки индивидуальными жилыми домами. Зона застройки индивидуальными жилыми домами выделена для размещения и эксплуатации отдельно стоящих индивидуальных жилых домов, а также объектов обслуживания населения, связанных с проживанием граждан».

«Инициативная группа не знала о предстоящих слушаниях. Объявление было вывешено в не самом заметном месте. Посёлок у нас огромный, порядка 4000 человек живет, постоянно строятся новые дома, а садика нет. Мамы посёлка в шоке от данного решения. Администрация на обсуждение идти не хочет. Посёлку Михалково нужен садик! Сейчас жители посёлка вынуждены водить детей в сады Мясново и Советского района, шагая пешком через ж/д пути и с двумя пересадками. И это никого не волнует. А это серьёзное нарушение СанПиНа. Тем более земля под садик на этом месте была выделена десятилетия назад. И несколько поколений ждали здесь капитальный садик… Отговорки про канализацию выглядят крайне бестолково, при наличии промышленных септиков. Под их ИЖС септики-то будут», — написали в обращении в редакцию Myslo мамы поселка.

На самом деле о необходимости строительства детского сада и школы в поселке говорили еще в 90-х. Новую школу не построили, но в 2005 году работавшей в Михалково школе потребовался капитальный ремонт, денег не нашлось и учебное заведение просто закрыли.

В июле 2021 года глава администрации Тулы Дмитрий Миляев комментировал АиФ планы по развитию территории Михалково и сообщал, что дети поселка обеспечены местами в дошкольных и общеобразовательных организациях Тулы. В связи с этим строительство образовательных учреждений в поселке не планируется. Зато в планах развивать спортивное направление — за счёт спонсора возвести к 2023 году спорткомплекс на ул. Санаторная, 5. Неравнозначная замена, но что есть.

В обращении в редакцию жители поселка подчеркивают, что согласно действующим СанПиН,

расстояние от детского сада до жилых зданий должно быть
не более 500 метров, а в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности — 800 метров;
для сельских поселений — до 1 км.

Сейчас же жителям приходится преодолевать не менее 5 км до ближайшего детского сада — в Мясново.

В пресс-службе администрации Тулы Myslo заявили, что не обладают информацией о судьбе данного земельного участка. 

Юлия Александрова
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:26 +1
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