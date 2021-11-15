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Герой рубрики «Накажи автохама» получил 4 штрафа от ГИБДД
Кадр из видео.

Герой рубрики «Накажи автохама» получил 4 штрафа от ГИБДД

Водитель «Нивы» несколько раз нарушил ПДД в Ясногорском районе.

В Ясногорском районе сотрудники местного отдела Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности водителя «Нивы», попавшего в нашу спецрубрику «Накажи автохама».

В пятницу, 12 ноября, примерно в 11.30 в районе д. Федяшево он совершил запрещенный разворот с обочины, нарушил сплошную разметку, не убедился в безопасности маневра и не включил указатель поворота.

В результате на него составлены административные постановления по четырем статьям КоАП РФ, общая сумма штрафов – 2800 рублей.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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