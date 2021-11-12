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Туляки смогут попасть на работу только с действующим QR-кодом?

Туляки смогут попасть на работу только с действующим QR-кодом?

Рекомендации для предпринимателей разослало министерство торговли и промышленности Тульской области.

Документ, подписанный заместителем министра ведомства Максимом Синявским, опубликовал телеграм-канал «Незыгарь».

Предприятиям рекомендуют синхронизировать электронные пропуска сотрудников с их QR-кодами.

В документе, в частности, говорится:

  1. Рассмотреть возможность внедрения опыта АО «ЕВРАЗ Ваннадий Тула» в части организации автоматической проверки QR-кодов сотрудников при посещении предприятия (при наличии существующей системы электронного доступа на предприятие; QR-код сотрудника синхронизирован с электронным пропуском на предприятие, в том числе содержит информацию о датах действия сертификата);
  2. В случае отсутствия существующей системы электронного доступа
    на предприятие, а также в целях недопущения очередей на контрольно-пропускных пунктах, в срок до 11.11.2021 организовать проведение проверки подлинности документов сотрудников, подтверждающих вакцинацию от СОVID-19, перенесенную болезнь СОVID-19, медотвод;
  3. Организовать допуск подрядных организаций на территорию хозяйствующих субъектов исключительно при наличии QR-кода (сертификата, ПЦР-теста);
  4. Организовать получение в МФЦ Тульской области QR-кодов работниками, не имеющими подтвержденную учетную запись на портале государственных услуг Российской Федерации.

Информацию в министерство необходимо направить не позднее 12 ноября. 

Судя по всему, речь идет о предприятиях, сотрудники которых должны быть вакцинированы в обязательном порядке. Организации прописаны в Постановлении главного санитарного врача Тульской области. С документом можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, ранее с инициативой провести соответствующие проверки выступил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:10 −35
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