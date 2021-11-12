Туляки смогут попасть на работу только с действующим QR-кодом?

Документ, подписанный заместителем министра ведомства Максимом Синявским, опубликовал телеграм-канал «Незыгарь».

Предприятиям рекомендуют синхронизировать электронные пропуска сотрудников с их QR-кодами.

В документе, в частности, говорится:

Рассмотреть возможность внедрения опыта АО «ЕВРАЗ Ваннадий Тула» в части организации автоматической проверки QR-кодов сотрудников при посещении предприятия (при наличии существующей системы электронного доступа на предприятие; QR-код сотрудника синхронизирован с электронным пропуском на предприятие, в том числе содержит информацию о датах действия сертификата); В случае отсутствия существующей системы электронного доступа

на предприятие, а также в целях недопущения очередей на контрольно-пропускных пунктах, в срок до 11.11.2021 организовать проведение проверки подлинности документов сотрудников, подтверждающих вакцинацию от СОVID-19, перенесенную болезнь СОVID-19, медотвод; Организовать допуск подрядных организаций на территорию хозяйствующих субъектов исключительно при наличии QR-кода (сертификата, ПЦР-теста); Организовать получение в МФЦ Тульской области QR-кодов работниками, не имеющими подтвержденную учетную запись на портале государственных услуг Российской Федерации.

Информацию в министерство необходимо направить не позднее 12 ноября.

Судя по всему, речь идет о предприятиях, сотрудники которых должны быть вакцинированы в обязательном порядке. Организации прописаны в Постановлении главного санитарного врача Тульской области. С документом можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, ранее с инициативой провести соответствующие проверки выступил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.