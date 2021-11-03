На рабочее место по QR-коду: глава тульского минздрава предложил провести проверки на предприятиях

Об этом стало известно на оперативном совещании в областном правительстве.

В ходе совещания с докладом выступил заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Дмитрий Марков:

– 67 специалистов из числа военных медиков находятся на территории Тульской области. До конца недели прибудут еще 138. Они работают в ковидных госпиталях, что дает возможность сохранять в полном объеме плановую помощь по основным направлениям. Медики размещаются в гостиницах Тулы, Новомосковска и Узловой.

Кроме этого, министр отметил, что сегодня в регион пришлют еще девять аппаратов ИВЛ и их общее число вырастет до 30.

– Чтобы снизить летальность, нам нужно продолжать заявлять о необходимости вакцинации.

Хотелось бы провести несколько акций: например, проверить проход на рабочее место по QR-кодам на предприятиях, в администрации.

Второе: 70% пациентов в ковидных госпиталях — пациенты старше 60 лет. Предлагаю предложить перейти в режим самоизоляции невакцинированным пожилым людям.