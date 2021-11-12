Как увести у человека деньги и остаться на свободе: житель Новомосковска знает законный способ
Очередной потерпевший от действий автора «идеального преступления» рассказал на Myslo свою историю.
Остап Бендер, по его собственным словам, знал «четыреста сравнительно честных способов отъема денег». Предприимчивый житель Новомосковска открыл еще один. Рассказываем подробности истории, когда даже договор на выполнение услуг, подписанный лично и с указанием внесенной суммы предоплаты, не является гарантией оказания качественной услуги, соблюдения сроков и вообще защиты прав заказчика.
– Объявление Романа Левицкого о перетяжке мебели я нашел на сайте объявлений, - говорит новомосковец Владислав Гайдулин. - Жаль, уже намного позже почитал негативные отзывы о нем. Но сейчас уже поздно об этом говорить. В начале сентября я с ним созвонился, он приехал, посмотрел диван и кресла, которые нужно было перетянуть. Разрезал диван, чтобы понять, какой наполнитель у него. Далее назвал сумму, она нас устроила - 49 тыс. рублей. Мы заключили договор на оказание услуг и внесли предоплату в 30 тыс. рублей. Деньги я перевел на счет супруги Левицкого через онлайн-банк, – рассказывает Владислав.
По условиям договора услуга должна быть исполнена в течение 30 рабочих дней с момента заключения документа или забора мебели у клиента.
Но не случилось ни того, ни другого. Левицкий пообещал приехать на следующий день и забрать мебель. Но ни завтра, ни послезавтра он не явился.
– Поначалу он еще отвечал на телефон. Когда я ему предложил спустя некоторое время расторгнуть договор и вернуть деньги, он вновь пообещал, что все будет сделано, просто есть некоторые трудности. А потом совсем перестал брать трубку, – добавляет мужчина.
Тогда Гайдулин обратился в полицию, требуя привлечь к уголовной ответственности за мошенничество Левицкого. Но стражи порядка не усмотрели ничего противозаконного в действиях гражданина Левицкого и предложили решать вопрос в гражданско-правовом поле.
В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела говорится:
«В ходе проведения проверки Левицкий пояснил, что через некоторое время после заключения договора Гайдулин попросил его расторгнуть и осуществить возврат денежных средств, уплаченных в качестве предоплаты. На полученные от Гайдулина средства Левицкий приобрел материал, который был необходим для выполнения договорных обязательств. В настоящее время осуществить возврат денежных средств, взятых у Гайдулина не представляется возможным в виду финансовых трудностей».
Песня, а не обоснование, жалостливая, аж слезы наворачиваются. Человек и деньги не возвращает, и обязательства не выполняет, а надо ему посочувствовать – у него финансовые трудности.
Выходит, что можно взять деньги и ничего за это не сделать, и самое главное – за это ничего не будет.
Напомним, это уже далеко не первый случай. В прошлом году на уловки Левицкого попались супруги Кузнецовы. Ущерб был, правда, в несколько раз меньше - они отдали ему 10200 рублей. Как и Гайдулин, Кузнецовы написали заявления на Левицкого, но на тех же основаниях получили отказ от уголовного преследования данного гражданина.
Евгений Черников, юрист, руководитель «Правового бюро ЗИСИС»:
- Юридически действительно в данной ситуации имеет место гражданско-правовой спор и, вероятно, уголовный состав усмотреть здесь сложно. В данной ситуации мастер-мебельщик подписал договор, и в договоре подтвердил свои обязательства по выполнению работ.
Да, он взял деньги вперед, но на такие условия пострадавшая сторона самостоятельно согласилась. У нас, по крайней мере юридически, нет ни единого доказательства, что мастер-мебельщик с самого начала не планировал выполнять работы. Потому говорить об обмане или злоупотреблении доверием в данной ситуации сложно.
Но это не значит, что нарушитель не должен понести ответственность и вернуть деньги. Должен! Только ответственность он несет гражданско-правовую. Потерпевшая сторона вправе обратиться в суд и взыскать с нарушителя уплаченные деньги и достаточно значительные штрафы и пени за нарушение условий договора (Закон о защите прав потребителей очень суров к нарушителям).
Конечно, судебный процесс вещь долгая, и часто дорогая. А еще далеко не всегда известен результат, ведь нарушитель может фактически оказаться банкротом. Но в тоже время, обращаться в суд и защищать свои права все равно нужно - шансы вернуть свои деньги есть. А если подойти к вопросу с умом, то можно и компенсировать с лихвой все расходы.