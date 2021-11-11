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Счётная палата нашла нарушения при благоустройстве тульских дворов
Фото: ds71.ru

Счётная палата нашла нарушения при благоустройстве тульских дворов

Контракты на проведение работ были заключены с опозданием, а бюджетные средства использованы неэффективно.

Счётная палата Тульской области опубликовала данные о проверке деятельности министерства ЖКХ региона и администрации Тулы по целевому и эффективному использованию бюджетных средств в ходе программы «Формирование современной городской среды» и работ по благоустройству.

Согласно тексту документа, выявлены отдельные нарушения при приемке и оплате работ, свидетельствующие о недостаточном уровне контроля со стороны городского управления по благоустройству за фактическим выполнением работ, достоверностью отражения данных в документах и за использованием бюджетных средств.

Установлены случаи превышения принятых городскими чиновниками денежных и бюджетных обязательств над доведенными бюджетными назначениями, а также искажения бюджетной отчетности за 2018 и 2019 годы. Кроме того, были выявлены признаки неэффективного расходования бюджетных средств во время создания, содержания и ремонта объектов благоустройства и сноса аварийного жилья.

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сегодня, в 19:37 −1
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