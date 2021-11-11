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Как не остаться без денег во время онлайн-шопинга: рекомендации Банка России
Изображение Hannes Edinger с сайта Pixabay

Как не остаться без денег во время онлайн-шопинга: рекомендации Банка России

Эти простые советы помогут купить понравившиеся товары по привлекательной цене и не попасться на уловки мошенников.

11 ноября — Международный день шопинга. Известные маркет-плейсы проводят масштабные распродажи и радуют клиентов скидками. Да и до Нового года осталось меньше двух месяцев — пора задуматься о подарках для родных и близких.

Однако на просторах Интернета существует множество фальшивых сайтов, созданных мошенниками для сбора данных банковских карт. Да и сами аферисты нередко выдают себя за продавцов или покупателей. Получить удовольствие от онлайн-шопинга и не остаться без денег вам помогут советы специалистов тульского отделения Банка России.

 

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