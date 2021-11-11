Главный тренер «Арсенала» дисквалифицирован на 3 матча Кубка России

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Такое решение было принято КДК РФС по итогам матча с «Велесом».

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что Миодраг Божович дисквалифицирован на три матча Кубка России за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча и оштрафован на 200 тысяч рублей.

Защитник тульского клуба Игорь Смольников за то же самое оштрафован на 200 тысяч рублей и дисквалифицирован на 2 матча. Напомним, матч с «Велесом» туляки выиграли в серии пенальти со счётом 4:3. Счёт основного времени – 1:1.