Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"
Главный тренер «Арсенала» дисквалифицирован на 3 матча Кубка России
Такое решение было принято КДК РФС по итогам матча с «Велесом».
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что Миодраг Божович дисквалифицирован на три матча Кубка России за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча и оштрафован на 200 тысяч рублей.
Защитник тульского клуба Игорь Смольников за то же самое оштрафован на 200 тысяч рублей и дисквалифицирован на 2 матча. Напомним, матч с «Велесом» туляки выиграли в серии пенальти со счётом 4:3. Счёт основного времени – 1:1.
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