«Про небо»: в Тульской духовной семинарии откроется выставка современных художников

В выставке участвуют 15 живописцев, как независимых, так и представителей «Союза бирюзовых художников» - добровольного творческого объединения города Тула.

География авторов очень обширная: Светлогорск, Тула, Москва, Архангельск. Глаза художников, устремленные в единое небо разных городов, нашли свое отражение на холсте.

Каждый автор представил свою версию неба. Кто-то написал пейзаж, небо на фоне городской достопримечательности, сравнил скверный характер с тучами, закрывающими свет и радость жизни, а кто-то отразил через призму исторических событий.

Идея открытия выставки принадлежала организатору от «Союза бирюзовых художников», члену Союза акварелистов России, художнику иллюстратору Татьяне Экстерович, которая хотела показать именно в стенах Тульской духовной семинарии понимание возвышенности творческого начала, дарованное человеку свыше. Председатель «Союза бирюзовых художников» Наталья Жукина поддержала идею и отметила, что небо идеально подходит под концепцию заявленной тематики.

Тульская духовная семинария во главе с ректором игуменом Евфимием (Моисеевым) и Мариной Михалевой с радостью предоставили выставочное пространство.

Увидеть «Про небо» вы сможете по адресу: Тула, ул. Староникитская, 75. Выставка открыта с 12 ноября ежедневно с 11.00 — 18.30 (наличие маски обязательно). Она будет работать до 31 января 2022 года.