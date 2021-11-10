Видеоблогер Wylsacom привёз в Тульскую область CyberTruck как у Илона Маска

Фото: vk.com/svslv

Необычный автомобиль был замечен на одной из улиц Богородицка.

Жители Богородицка заметили в городе эвакуатор с точной копией Tesla Cybertruck — электромобиля-пикапа в стиле киберпанк, выпускаемого компанией Илона Маска.

Пользователи соцсетей предположили, что машина может принадлежать Валентину Петухову — видеоблогеру, известному под псевдонимом Wylsacom.

Около суток назад в своём Instagram-аккаунте он выложил видео с испытанием копии Tesla Cybertruck, собранной в Воронеже. Судя по всему, теперь машину везут в Москву. На изготовление ушло почти два года и около 3 млн рублей. О том, как создавался этот аппарат, можно посмотреть тут.