Фото: vk.com/svslv
Видеоблогер Wylsacom привёз в Тульскую область CyberTruck как у Илона Маска
Необычный автомобиль был замечен на одной из улиц Богородицка.
Жители Богородицка заметили в городе эвакуатор с точной копией Tesla Cybertruck — электромобиля-пикапа в стиле киберпанк, выпускаемого компанией Илона Маска.
Пользователи соцсетей предположили, что машина может принадлежать Валентину Петухову — видеоблогеру, известному под псевдонимом Wylsacom.
Около суток назад в своём Instagram-аккаунте он выложил видео с испытанием копии Tesla Cybertruck, собранной в Воронеже. Судя по всему, теперь машину везут в Москву. На изготовление ушло почти два года и около 3 млн рублей. О том, как создавался этот аппарат, можно посмотреть тут.
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