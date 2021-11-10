Туляк задолжал сыну почти 400 тысяч рублей и чуть не остался без отпуска

По решению суда 43-летний житель областного центра обязан ежемесячно выплачивать алименты на содержание своего сына. Однако это требование нерадивый отец игнорировал и официально нигде не работал, накопив долг в 390 тысяч рублей.

Судебным приставам пришлось применить к должнику меры принудительного исполнения, вынеся постановление о временном ограничении неплательщика в праве выезда за рубеж. Понимая, что запланированный заграничный отпуск вот-вот сорвётся, мужчина немедленно выплатил всю сумму.