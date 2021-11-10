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При пожаре в щекинской двухэтажке пострадал человек
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

При пожаре в щекинской двухэтажке пострадал человек

Спасатели вывели из дома восемь жильцов.

В 17.06 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в одном из домов на ул. Пионерской в Щекино. На место происшествия выехали два пожарных расчета и автолестница. Они добрались до адреса за 8 минут.

Пожар был потушен в 17.34. Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу с применением спасательного устройства спасен 1 человек. Ещё семь человек было эвакуировано.

Пострадал один из жильцов, в квартире обгорела кровать и кресло, закоптились стены и потолок. Для тушения пожара привлекалось 6 человек и 3 единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

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Место
Тульская областьЩекино
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